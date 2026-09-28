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मेरठ: चुनाव आयोग के खिलाफ कांग्रेस कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन, काली पट्टी बांधकर की नारेबाजी

Dimple Sirohi

Updated Mon, 28 Sep 2026 01:38 PM IST Updated Mon, 28 Sep 2026 01:38 PM IST







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मेरठ के कमिश्नरी पार्क में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने चुनाव आयोग की कार्यप्रणाली और मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) को लेकर प्रदर्शन किया। कार्यकर्ताओं ने काली पट्टी बांधकर नारेबाजी की। महानगर अध्यक्ष रंजन शर्मा और गौरव भाटी ने कहा कि कांग्रेस मतदाता सूची की प्रक्रिया में पारदर्शिता और जवाबदेही की मांग कर रही है। ... और पढ़ें

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