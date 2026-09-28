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भगत सिंह जयंती पर बहुजन जनमत ने आयोजित किया कार्यक्रम, पुष्पांजलि अर्पित कर किया नमन

Dimple Sirohi

Updated Mon, 28 Sep 2026 12:16 PM IST Updated Mon, 28 Sep 2026 12:16 PM IST







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मेरठ में शहीद-ए-आजम भगत सिंह की जयंती के अवसर पर रोडवेज स्थित चैंबर ऑफ कॉमर्स में बहुजन जनमत की ओर से कार्यक्रम आयोजित किया गया। अतिथियों ने भगत सिंह के चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित कर उन्हें नमन किया। वक्ताओं ने उनके बलिदान और विचारों को युवाओं के लिए प्रेरणास्रोत बताया। ... और पढ़ें

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