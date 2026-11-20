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मथुरा। धौलीप्याऊ स्थित रेलवे मैदान में बृहस्पतिवार को शहनाई और मंगल गीतों के बीच 500 जोड़े विवाह बंधन में बंध गए। मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के तहत आयोजित समारोह में वैदिक मंत्रों के बीच हिंदू जोड़ों ने सात फेरे लिए, एक दिव्यांग जबकि 20 मुस्लिम जोड़ों का निकाह कराया गया। एक दिव्यांग जोड़ा भी परिणय सूत्र में बंधा। समारोह में 10 हजार से अधिक बराती और परिजन शामिल हुए। समाज कल्याण विभाग की ओर से आयोजित समारोह के लिए रेलवे मैदान में भव्य पंडाल और आकर्षक वेदियां सजाई गई थीं। 10 विकास खंडों से आए जोड़ों का विवाह उनके रीति-रिवाजों के अनुसार कराया गया। मंगल गीतों और ढोल-नगाड़ों की धुन पर बाराती झूमते नजर आए। अलग-अलग धर्मों के जोड़ों के विवाह ने सामाजिक समरसता और आपसी सौहार्द का संदेश दिया। प्रशासन की ओर से खानपान की व्यवस्था भी की गई थी। राज्यसभा सदस्य तेजवीर सिंह, विधायक पूरन प्रकाश और सांसद प्रतिनिधि जनार्दन शर्मा ने नवदंपतियों को सुखी दांपत्य जीवन का आशीर्वाद दिया। सभी जोड़ों को विवाह प्रमाणपत्र के साथ गृहस्थी का जरूरी सामान और उपहार सामग्री भेंट की गई। इस मौके पर सीडीओ डॉ. पूजा गुप्ता, ज्वाइंट मजिस्ट्रेट सलोनी गौतम, डीडीओ गरिमा खरे, पीडी एके उपाध्याय, डीसी मनरेगा विजय कुमार पांडेय, स्वत: रोजगार उपायुक्त इंद्रपाल सिंह और प्रभारी डीपीओ योगेंद्र सिंह सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे। बॉक्स 15 मिनट में सैकड़ों शादियां कराने पर उठे सवाल सामूहिक विवाह समारोह में रस्में कराने की प्रक्रिया भी चर्चा का विषय रही। मुख्य मंच के बराबर बने छोटे मंच पर बैठे मुख्य पंडित ने महज 15 मिनट में सैकड़ों जोड़ों का विवाह संपन्न करा दिया। इस दौरान जोड़ों ने वरमाला पहनाई, फेरे लिए और सिंदूर भरा। हालांकि, कई वेदियों पर अग्नि प्रज्वलित नहीं हुई और कुछ जोड़ों के गांठबंधन व फेरे की रस्में भी पूरी नहीं हुईं। इतनी कम अवधि में विवाह की रस्में संपन्न कराने को लेकर लोगों ने सवाल उठाए। बॉक्स प्रति जोड़े पर एक लाख रुपये खर्च कर रही सरकार जिला समाज कल्याण अधिकारी रेनू ने बताया कि योजना के तहत सरकार प्रति जोड़े पर एक लाख रुपये खर्च कर रही है। इसमें गृहस्थी बसाने के लिए कन्या के खाते में 64 हजार रुपये का अनुदान दिया जाता है। 21 हजार रुपये कपड़े, बर्तन और उपहार सामग्री पर तथा 15 हजार रुपये आयोजन की व्यवस्था पर खर्च किए जाते हैं। बॉक्स जनगणना और मतदाता पंजीकरण के लिए भी चलाया अभियान समारोह में जनगणना-2027 और मतदाता जागरूकता अभियान भी चलाया गया। जिले की पांचों विधानसभा क्षेत्रों के लिए अलग-अलग मतदाता पंजीकरण स्टॉल लगाए गए। नवविवाहित महिलाओं को विवाह के बाद पता बदलने पर मतदाता सूची में नाम स्थानांतरित कराने के लिए फॉर्म-8 की जानकारी दी गई। नए मतदाताओं के पंजीकरण के लिए फॉर्म-6 और अपात्र या मृत व्यक्तियों के नाम हटाने के लिए फॉर्म-7 के बारे में बताया गया। जनगणना-2027 के तहत लोगों को स्व-गणना पोर्टल se.census.gov.in पर परिवार की जानकारी ऑनलाइन दर्ज करने के लिए जागरूक किया गया। स्व-गणना की सुविधा 30 नवंबर तक उपलब्ध रहेगी, जबकि घर-घर जाकर जनगणना का कार्य एक दिसंबर से चार जनवरी तक किया जाएगा।

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