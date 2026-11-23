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मथुरा के गोवर्धन के जतीपुरा के अड्डा चौराहा स्थित प्राचीन रुद्रकुंड उपेक्षा का शिकार हो रहा है। आस्था के इस केंद्र में चारों ओर गंदगी फैली हुई है। शासन-प्रशासन का इस ओर कोई ध्यान नहीं है, जिससे स्थानीय भक्तों और श्रद्धालुओं में भारी आक्रोश है। स्थानीय निवासी भानु पाराशर ने बताया कि रुद्रकुंड जतीपुरा का एक पौराणिक और धार्मिक महत्व का स्थल है। यहां दूर-दूर से श्रद्धालु दर्शन और स्नान के लिए आते हैं, लेकिन वर्तमान में कुंड परिसर की हालत बेहद खराब है। परिसर में जगह-जगह कूड़ा-कचरा, प्लास्टिक और गंदगी फैली हुई है। कीचड़ और गंदे पानी के कारण श्रद्धालुओं को आने-जाने में भी परेशानी हो रही है। उन्होंने बताया कि यहां स्थापित शिवलिंग पहले से ही चटका हुआ था, अब उसे और नुकसान पहुंचाया गया है। शिवलिंग के आसपास स्थापित अन्य मूर्तियों की भी देखरेख नहीं हो रही है। परिसर से कोई चीज भी ले जाई गई है। ऐसे में भगवान के प्रति आस्था रखने वाले लोगों की भावनाएं आहत हो रही हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि कई बार इस संबंध में संबंधित अधिकारियों को अवगत कराया गया, लेकिन आज तक सफाई और जीर्णोद्धार को लेकर कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया। रुद्रकुंड जैसे पवित्र स्थल की इस दुर्दशा से गोवर्धन की छवि भी धूमिल हो रही है। भक्तों ने शासन-प्रशासन से मांग की है कि रुद्रकुंड की तत्काल सफाई कराई जाए, खंडित शिवलिंग का विधि-विधान से जीर्णोद्धार कराया जाए और परिसर में सुरक्षा की व्यवस्था की जाए, ताकि श्रद्धालु शांतिपूर्ण वातावरण में दर्शन कर सकें।

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