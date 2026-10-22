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VIDEO: मथुरा से बरेली जा रही मालगाड़ी का इंजन फेल

Dhirendra Singh

Updated Thu, 22 Oct 2026 11:39 AM IST Updated Thu, 22 Oct 2026 11:39 AM IST







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मथुरा से बरेली जा रही मालगाड़ी का इंजन फेल होने से मथुरा-राया रेलखंड पर रेल यातायात बाधित हो गया। इसके चलते कई ट्रेनों को हाथरस और मथुरा स्टेशनों पर रोकना पड़ा। ... और पढ़ें

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