{"_id":"6acc9b885d30d73f1e0428a7","slug":"video-march-taken-out-under-mission-shakti-2026-10-12","type":"video","status":"publish","title_hn":"VIDEO: मिशन शक्ति के तहत निकाला मार्च","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
मैनपुरी। मिशन शक्ति के तहत सोमवार की सुबह शहर में पैदल मार्च निकाला गया। कलेक्ट्रेट से अपर जिलाधिकारी श्यामलता आनंद और एसपी सिटी अरूण कुमार ने मार्च को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इसमें महिला पुलिस कर्मी, शिक्षिकाएं, स्वास्थ्य कर्मी और छात्राओं ने लोगों को मिशन शक्ति के उद्देश्य के बारे में जागरूक किया। छात्राओं ने हाथ में पोस्टर लेकर बालिका सुरक्षा का संदेश दिया। कलेक्ट्रेट से शुरू हुआ मार्च फूल बाग, जेल चौराहा, कुरावली तिराहा, पुलिस लाइन आदि मार्गाें से होते हुए कलेक्ट्रेट पहुंचकर समाप्त हुआ। इस दौरान बेसिक शिक्षा अधिकारी सूर्यप्रताप सिंह, जिला विद्यालय निरीक्षक सतीश कुमार, सीओ सिटी अशोक कुमार आदि अधिकारी और कर्मचारी शामिल रहे। संवाद
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