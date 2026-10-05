{"_id":"6ac3469d66ce986bf203ce12","slug":"video-kurawali-mainpuri-and-sultanganj-won-their-matches-2026-10-05","type":"video","status":"publish","title_hn":"VIDEO: कुरावली, मैनपुरी और सुल्तानगंज ने जीते मैच","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
मैनपुरी। हसनपुर स्थित खेल मैदान पर बेसिक चैंपियंस ट्रॉफी का आयोजन किया जा रहा है। प्रतियोगिता में रविवार को तीन मुकाबले खेले गए, जिसमें कुरावली सुपर किंग्स, मैनपुरी लीजेंड्स और सुल्तानगंज डाइनामाइट ने जीत दर्ज कर अगले दौर में प्रवेश कर लिया। पहले मैच में कुरावली सुपर किंग्स ने बेवर ब्लास्टर्स को, दूसरे मैच में मैनपुरी लीजेंड्स ने बरनाहल मास्टर्स को और तीसरे मैच में सुल्तानगंज डाइनामाइट ने जागीर हंटर्स को हराया।
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