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VIDEO: बेटी की हत्या कर शव जलाने का आरोपी पिता एक माह बाद भी पुलिस की पकड़ से दूर, गांव में पसरा सन्नाटा
मैनपुरी के थाना दन्नाहार क्षेत्र के नादऊ गांव में बेटी की हत्या कर शव जलाने के मामले में एक माह बाद भी पुलिस के हाथ खाली हैं। बेटी के किसी युवक से फोन पर बात करने से नाराज पिता ने उसकी हत्या कर दी थी। इसके बाद शव को जलाकर साक्ष्य मिटाने का प्रयास किया गया। घटना की जानकारी पुलिस तक पहुंचने के बाद जांच में चौंकाने वाले खुलासे हुए। पुलिस ने आरोपी पिता और कई अज्ञात लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की है। तभी से आरोपी पिता और अन्य संदिग्धों की तलाश की जा रही है। आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस ने तीन टीमें गठित की हैं। सर्विलांस सेल की भी मदद ली जा रही है, लेकिन अभी तक आरोपियों का कोई सुराग नहीं लगा है। पुलिस को शक है कि आरोपी पिता के साथ गांव के कुछ अन्य लोग भी फरार हैं। घटना के बाद से नादऊ गांव का माहौल भी बदला हुआ है। जहां पहले गांव में चहल-पहल और सामान्य गतिविधियां दिखाई देती थीं, वहां अब सन्नाटा पसरा रहता है। ग्रामीण घटना के बारे में कुछ भी बोलने से बच रहे हैं। मृतका की सहेलियों के चेहरों पर भी उदासी दिखाई देती है। करीब एक महीने बाद भी आरोपियों की गिरफ्तारी न होने से घटना को लेकर गांव में चर्चाएं बनी हुई हैं। पुलिस का कहना है कि आरोपियों की तलाश जारी है और गिरफ्तारी के लिए संभावित ठिकानों पर दबिश दी जा रही है।
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