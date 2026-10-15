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लखीमपुर खीरी: सोनीपत फैक्टरी अग्निकांड में चाचा-भतीजे की मौत, हरदी गांव में पसरा मातम

Mukesh Kumar

Updated Thu, 15 Oct 2026 10:58 PM IST Updated Thu, 15 Oct 2026 10:58 PM IST







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हरियाणा के सोनीपत में एक फैक्टरी में लगी भीषण आग में लखीमपुर खीरी के हरदी गांव निवासी चाचा-भतीजे की दर्दनाक मौत हो गई। दोनों करीब दो महीने पहले रोजी-रोटी की तलाश में सोनीपत गए थे। बृहस्पतिवार तड़के हुए इस हादसे से परिवार में कोहराम मच गया और गांव में शोक की लहर दौड़ गई। ... और पढ़ें

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