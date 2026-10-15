फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
विज्ञापन
Hindi News ›   Video ›   Uttar Pradesh ›   Lakhimpur Kheri News ›   Uncle and nephew die in Sonipat factory fire

लखीमपुर खीरी: सोनीपत फैक्टरी अग्निकांड में चाचा-भतीजे की मौत, हरदी गांव में पसरा मातम

Thu, 15 Oct 2026 10:58 PM IST
Mukesh Kumar
Mukesh Kumar Mukesh Kumar
Updated Thu, 15 Oct 2026 10:58 PM IST
Uncle and nephew die in Sonipat factory fire
हरियाणा के सोनीपत में एक फैक्टरी में लगी भीषण आग में लखीमपुर खीरी के हरदी गांव निवासी चाचा-भतीजे की दर्दनाक मौत हो गई। दोनों करीब दो महीने पहले रोजी-रोटी की तलाश में सोनीपत गए थे। बृहस्पतिवार तड़के हुए इस हादसे से परिवार में कोहराम मच गया और गांव में शोक की लहर दौड़ गई।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

Recommended

अवैध आतिशबाजी भंडारण पर हाथरस पुलिस की कार्रवाई

अवैध आतिशबाजी भंडारण पर हाथरस पुलिस की कार्रवाई
Hathras
15 Oct 2026

देवरिया: मतदाता सूची में नाम जुड़वाने के लिए 17 और 24 अक्टूबर को चलेगा विशेष अभियान

Special Campaign on October 17 and 24 to Add Eligible Voters to Electoral Rolls
Deoria
15 Oct 2026

सिकंदराराऊ में बारिश, मौसम हुआ ठंडा

सिकंदराराऊ में बारिश, मौसम हुआ ठंडा
Hathras
15 Oct 2026

देवरिया: सरयू तट पर सैनिक सम्मान के साथ सीआरपीएफ जवान का अंतिम संस्कार

CRPF Sub Inspector Devanand Yadav Cremated with Military Honours on the Banks of the Sarayu
Deoria
15 Oct 2026

बदायूं: उझानी में धान लदी ट्रॉलियों से हाईवे पर लगा जाम, सैकड़ों वाहन फंसे

Traffic jam on the highway in Ujhani due to trolleys loaded with paddy in Budaun
Budaun
15 Oct 2026
विज्ञापन

फरीदकोट में कुदरत का कहर: तेज बारिश और ओलावृष्टि से राइस मिलों को करोड़ों का नुकसान, धान की फसल भी बर्बाद

Heavy rain and hailstorms cause losses worth crores to rice mills
Chandigarh-Punjab
15 Oct 2026

बरनाला में पंजाब बंद के दौरान फाड़े गए सरकार के बैनट और पोस्टर, विभिन्न संगठनों ने किया प्रदर्शन

Protest in Barnala on Punjab Bandh
Chandigarh-Punjab
15 Oct 2026
विज्ञापन

गुरुग्राम के शीतला माता मंदिर में श्रद्धालुओं का लगा तांता

Devotees flock to Sheetla Mata Temple in Gurugram
Gurugram
15 Oct 2026

Video: हिंद नगर में रामलीला के मंच पर राजा जनक संवाद का मंचन

Video: हिंद नगर में रामलीला के मंच पर राजा जनक संवाद का मंचन
Lucknow
15 Oct 2026

Video: बाढ़ प्रभावितों के बीच पहुंचे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, लोगों से बातचीत कर जाना हाल

Video: बाढ़ प्रभावितों के बीच पहुंचे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, लोगों से बातचीत कर जाना हाल
Lucknow
15 Oct 2026

तलवाड़ा और हाजीपुर में पंजाब बंद का मिला-जुला असर, नशा तस्करों पर कार्रवाई की मांग को लेकर प्रदर्शन

Mixed impact of 'Punjab Bandh' in Talwara and Hajipur
Chandigarh-Punjab
15 Oct 2026

लुधियाना में पंजाब बंद के दौरान युवक को लगा करंट, हुई मौत

Youth suffers electric shock during 'Punjab Bandh' in Ludhiana
Ludhiana
15 Oct 2026

हमीरपुर: मसेरडू गांव में लगाया स्वास्थ्य शिविर, बाहर की चीजों का कम सेवन करने की दी सलाह

Health camp organized in Maserdu village; advice given to limit consumption of outside food items.
Hamirpur (Himachal)
15 Oct 2026

Video: बीबीएयू में जैन प्राकृत परंपरा पर राष्ट्रीय संगोष्ठी, भाषा के विकास पर हुई चर्चा

Video: बीबीएयू में जैन प्राकृत परंपरा पर राष्ट्रीय संगोष्ठी, भाषा के विकास पर हुई चर्चा
Lucknow
15 Oct 2026

Video: रायबरेली रोड के एल्डिको प्लाजा में सीवर का पानी भरा, बदबू से परेशान लोग

Video: रायबरेली रोड के एल्डिको प्लाजा में सीवर का पानी भरा, बदबू से परेशान लोग
Lucknow
15 Oct 2026

सिद्धार्थनगर: देवी मंदिरों में उमड़े श्रद्धालु

Devotees Offer Prayers in Navratri
Siddharthnagar
15 Oct 2026

Video: राज्य ललित कला अकादमी में कला प्रदर्शनी का अवलोकन

Video: राज्य ललित कला अकादमी में कला प्रदर्शनी का अवलोकन
Lucknow
15 Oct 2026

Video: सड़क बनी कुछ समय पहले, फिर धंसी; गड्ढा देखकर लोग बोले- कहीं सुरंग तो नहीं!

Video: सड़क बनी कुछ समय पहले, फिर धंसी; गड्ढा देखकर लोग बोले- कहीं सुरंग तो नहीं!
Lucknow
15 Oct 2026

लुधियाना: गलत दवा देने के आरोप पर मेडिकल स्टोर में तोड़फोड़

Ludhiana: Medical store vandalized over allegations of dispensing the wrong medicine
Ludhiana
15 Oct 2026

फरीदकोट में नशे पर हंगामा, कैप्सूलों सहित युवक पकड़ा

Uproar over drugs in Faridkot; youth caught with capsules
Chandigarh-Punjab
15 Oct 2026

बठिंडा में हेड टीचर से लूट, 12 हजार और मोबाइल छीना

Head teacher robbed in Bathinda; 12,000 rupees and a mobile phone snatched
Chandigarh-Punjab
15 Oct 2026

पंजाब बंद के समर्थन में सरवन सिंह पंधेर ने अमृतसर में निकाला मार्च, दुकानें बंद करवाईं

In support of the 'Punjab Bandh', Sarwan Singh Pandher led a march in Amritsar and had shops closed down
Amritsar
15 Oct 2026

झोटा हत्याकांड के विरोध में गढ़शंकर-सैला खुर्द बंद, बसें ठप

Garhshankar-Saila Khurd shut down in protest against the Jhota murder case; bus services halted
Chandigarh-Punjab
15 Oct 2026

झोटा हत्याकांड के विरोध में भंडारी पुल जाम, कई नेता हिरासत में

Bhandari Bridge blocked in protest against Jhota murder case; several leaders taken into custody
Amritsar
15 Oct 2026

सिद्धार्थनगर: युवक को बुलाने की जिद में मोबाइल टावर पर चढ़ी 15 वर्षीय नाबालिग

Siddharthnagar 15 Year Old Girl Climbs Mobile Tower
Siddharthnagar
15 Oct 2026

Video: 5100 कन्याओं के पूजन को लेकर प्रेरणा परिवार की प्रेस वार्ता

Video: 5100 कन्याओं के पूजन को लेकर प्रेरणा परिवार की प्रेस वार्ता
Lucknow
15 Oct 2026

Video: लखनऊ विश्वविद्यालय में हॉस्टल आवंटन में पक्षपात का आरोप, छात्रों का प्रदर्शन

Video: लखनऊ विश्वविद्यालय में हॉस्टल आवंटन में पक्षपात का आरोप, छात्रों का प्रदर्शन
Lucknow
15 Oct 2026

Video: बाढ़ प्रभावित फैजुल्लागंज का निरीक्षण करेंगे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह

Video: बाढ़ प्रभावित फैजुल्लागंज का निरीक्षण करेंगे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह
Lucknow
15 Oct 2026

Video: डालीगंज जैन मंदिर में मां पद्मावती श्रृंगारोत्सव, महिलाओं ने किया पूजन

Video: डालीगंज जैन मंदिर में मां पद्मावती श्रृंगारोत्सव, महिलाओं ने किया पूजन
Lucknow
15 Oct 2026

Video: स्वामी प्रसाद मौर्य के नेतृत्व में AJP का प्रदर्शन, ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग

Video: स्वामी प्रसाद मौर्य के नेतृत्व में AJP का प्रदर्शन, ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग
Lucknow
15 Oct 2026
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed