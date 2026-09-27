लखीमपुर खीरी: भारी बरसात के चलते ओवरब्रिज का मार्ग धंसने से हुआ गड्ढा, पुलिस ने भरवाया

लखीमपुर खीरी के गोला में शनिवार रात लखीमपुर मार्ग रेलवे क्रॉसिंग पर बना हाईवे 730 के ओवरब्रिज का मार्ग बरसात के चलते धंस गया। इसमें गहरे गड्ढे हो गए। राहगीरों की सूचना पर तत्काल पुलिस ने मौके पर पहुंच कर गड्ढे को भरवाया।



रेलवे क्रॉसिंग का ओवर ब्रिज गुणवत्ता को लेकर निर्माण के समय से ही सवालों के घेरे में रहा है। वर्ष 2021 से शुरू हुए निर्माण को 5 वर्ष से अधिक समय हो गया। 2 महीना पहले ओवरब्रिज की दीवारों में दोनों ओर गांठे उभर आई थीं। जिससे निर्माण की गुणवत्ता सवालों में रही।



शनिवार की रात गोला की ओर आ रहे राहगीरों ने ओवर ब्रिज के ऊपर बनी रोड पर गहरे गड्ढे और कुलदीप 50 मीटर तक रास्ता धंसा हुआ देखा। राहगीरों ने जागरूकता का परिचय देते हुए मामले की जानकारी पुलिस को दी। तत्काल प्रभारी निरीक्षक अंबर सिंह मौके पर पहुंचे और गड्ढे को भरवा दिया।



एसडीएम युगांतर त्रिपाठी ने बताया कि मौके पर एसएचओ को भेजा गया। एनएच के अधिशासी अभियंता को सूचना दे दी गई।