Lakhimpur Kheri News: भारी बारिश से नेपाल में बढ़ा बाढ़ का खतरा, परिवार विस्थापित

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धनगढ़ी, कैलाली और कंचनपुर जिलों समेत सुदूरपश्चिम प्रदेश में लगातार बारिश हो रही है। इससे कई स्थानों पर जलभराव की स्थिति बन गई है। धनगढ़ी उपमहानगर पालिका, टीकापुर और भजनी नगर पालिका सहित कैलाली जिले के कई गांवों में भी जलभराव हुआ है। कैलाली और कंचनपुर सहित प्रदेश के नौ जिलों में बृहस्पतिवार से बारिश जारी है।धनगढ़ी-कैलाली और कंचनपुर जिले से सात पहाड़ी जिलों के लिए जाने वाले भीमदत्त राजमार्ग पर आवागमन बंद कर दिया गया है। नेपाल ट्रैफिक पुलिस के पुलिस अधीक्षक नवराज कार्की ने बताया कि शनिवार सुबह छह बजे से रविवार शाम तक राजमार्ग बंद रहेगा। सुरक्षा की दृष्टि से यह कदम उठाया गया है। यह राजमार्ग डोटी, डडेलधुरा, अछाम, बाजुरा, बझांग, बेतड़ी और दार्चुला सहित सात जोखिम भरे पहाड़ी जिलों को जोड़ता है।99999999सुदूरपश्चिम में दस साल में 5195 लोगों की जान गईधनगढ़ी (नेपाल)। सुदूरपश्चिम प्रदेश में पिछले दस वर्षों में प्राकृतिक आपदाओं के कारण 5195 लोगों की जान चली गई। कैलाली और कंचनपुर सहित प्रदेश में प्राकृतिक घटनाओं ने भारी तबाही मचाई है।मुख्यमंत्री कार्यालय के अनुसार, संवत 2072 से 2082 के बीच बाढ़, भूस्खलन और आग जैसी आपदाओं में 5195 लोगों की मौत हुई। इन घटनाओं में 15751 लोग घायल हुए हैं। इस अवधि में 2585 परिवार भी प्रभावित हुए। इन आपदाओं से करीब 32 अरब रुपये से अधिक की संपत्ति का नुकसान हुआ।मुख्यमंत्री भट्ट ने शुक्रवार से रविवार तक होने वाली बारिश के लिए आपदा तैयारियों की जानकारी दी। सभी सुरक्षा एजेंसियों और आपदा प्रबंधन विभाग को चौबीस घंटे सतर्क रहने के निर्देश दिए गए हैं। आम नागरिकों से भी सतर्क रहने को कहा गया है।