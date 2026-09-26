Lakhimpur Kheri News: बारिश के बीच वृद्धाश्रम पहुंचे डॉक्टर, 100 से अधिक बुजुर्गों की जांच

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बारिश के कारण पेयजल से होने वाले संक्रमण और डायरिया की आशंका को देखते हुए बुजुर्गों की विशेष स्क्रीनिंग की गई। स्वास्थ्य टीम ने उनकी स्वास्थ्य स्थिति की जानकारी ली और जरूरत के अनुसार चिकित्सकीय परामर्श दिया। जांच के दौरान एनीमिया समेत गंभीर बीमारी के लक्षण वाले कुछ बुजुर्गों को आगे की जांच और उपचार के लिए जिला अस्पताल बुलाया गया है। विज्ञापन

इस दौरान बुजुर्गों को खाने-पीने की सामग्री भी उपलब्ध कराई गई। उन्हें फल, मिठाई और पूड़ी-सब्जी वितरित की गई। लगातार बारिश और बिजली न आने की स्थिति को देखते हुए यह पहल की गई। विज्ञापन विज्ञापन

अभियान के दौरान ईएनटी विशेषज्ञ डॉ. मनोज शर्मा, डॉ. अंशुल गुप्ता, डॉ. विनय और डॉ. विनीत समेत अन्य स्वास्थ्यकर्मी मौजूद रहे। बारिश के कारण पेयजल से होने वाले संक्रमण और डायरिया की आशंका को देखते हुए बुजुर्गों की विशेष स्क्रीनिंग की गई। स्वास्थ्य टीम ने उनकी स्वास्थ्य स्थिति की जानकारी ली और जरूरत के अनुसार चिकित्सकीय परामर्श दिया। जांच के दौरान एनीमिया समेत गंभीर बीमारी के लक्षण वाले कुछ बुजुर्गों को आगे की जांच और उपचार के लिए जिला अस्पताल बुलाया गया है।इस दौरान बुजुर्गों को खाने-पीने की सामग्री भी उपलब्ध कराई गई। उन्हें फल, मिठाई और पूड़ी-सब्जी वितरित की गई। लगातार बारिश और बिजली न आने की स्थिति को देखते हुए यह पहल की गई।अभियान के दौरान ईएनटी विशेषज्ञ डॉ. मनोज शर्मा, डॉ. अंशुल गुप्ता, डॉ. विनय और डॉ. विनीत समेत अन्य स्वास्थ्यकर्मी मौजूद रहे।

लखीमपुर खीरी। लगातार बारिश और बिजली की समस्या के बीच सलेमपुर स्थित वृद्धाश्रम में रह रहे बुजुर्गों की मदद के लिए मेडिकल कॉलेज की प्राचार्य डॉ. वाणी गुप्ता की अगुवाई में स्वास्थ्य विभाग की टीम पहुंची। टीम ने वृद्धाश्रम में रहने वाले 100 से अधिक बुजुर्गों की स्वास्थ्य जांच और स्क्रीनिंग की। बुखार, जुकाम, ब्लड प्रेशर और हाइपरटेंशन से संबंधित मरीजों को जांच के बाद आवश्यक दवाएं दी गईं।