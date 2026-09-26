Lakhimpur Kheri News: सिटी में आज
संवाद न्यूज एजेंसी, लखीमपुर खीरी Updated Sat, 26 Sep 2026 11:31 PM IST
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सफाई अभियान : मोहम्मदी के गोमती श्रमदान मूवमेंट की तरफ से गोमती नदी के अमरी घाट मंदिर परिरसर में सफाई अभियान सुबह आठ बजे से।
साप्ताहिक हवन : मोहम्मदी के श्री नर्मदेश्वर महादेव मंदिर में आर्य समाज मंदिर का साप्ताहिक हवन-यज्ञ कार्यक्रम सुबह 10 बजे से।
जनसुनवाई : महिला थाने पर जनसुनवाई का आयोजन सुबह 10 बजे से।
वार्षिकोत्सव : गोला स्थित आर्य समाज मंदिर में वार्षिकोत्सव कार्यक्रम सुबह 10 बजे से।
बैठक : गोला के सीजीएनपीजी कॉलेज में सहकारी गन्ना विकास समिति की सामान्य निकाय की बैठक सुबह 11 बजे से।
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साप्ताहिक हवन : मोहम्मदी के श्री नर्मदेश्वर महादेव मंदिर में आर्य समाज मंदिर का साप्ताहिक हवन-यज्ञ कार्यक्रम सुबह 10 बजे से।
जनसुनवाई : महिला थाने पर जनसुनवाई का आयोजन सुबह 10 बजे से।
वार्षिकोत्सव : गोला स्थित आर्य समाज मंदिर में वार्षिकोत्सव कार्यक्रम सुबह 10 बजे से।
बैठक : गोला के सीजीएनपीजी कॉलेज में सहकारी गन्ना विकास समिति की सामान्य निकाय की बैठक सुबह 11 बजे से।