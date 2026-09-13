{"_id":"6aa667b99177574c460afa95","slug":"video-dispute-over-moving-a-bike-firing-follows-assault-youth-injured-2026-09-13","type":"video","status":"publish","title_hn":"बाइक निकालने को लेकर विवाद, मारपीट के बाद फायरिंग, युवक घायल","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

बाइक निकालने को लेकर विवाद, मारपीट के बाद फायरिंग; युवक घायल करारी थाना क्षेत्र के आजाद नगर कस्बे में बाइक निकालने को लेकर हुआ विवाद हिंसक हो गया। दो भाइयों के साथ मारपीट के बाद फायरिंग का मामला सामने आया है। पीड़ित पक्ष का आरोप है कि विवाद के दौरान तमंचे से तीन राउंड फायर किए गए, जिसमें एक गोली युवक की जांघ में लगी। घटना के बाद पुलिस ने घायलों का मेडिकल परीक्षण कराया। मामले में पीड़ित पक्ष की शिकायत पर मुकदमा दर्ज किया गया है। पुलिस ने घटना की जांच शुरू कर दी है और फायरिंग से जुड़े तथ्यों की पड़ताल की जा रही है। मामले में पुलिस की ओर से आगे की कानूनी कार्रवाई जारी है। फायरिंग और आरोपों की स्वतंत्र पुष्टि जांच के बाद स्पष्ट होगी।

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