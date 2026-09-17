Kaushambi News: डीसीएम चालक की मौत के मामले में तीन दिन बाद एफआईआर
अमर उजाला ब्यूरो
Updated Thu, 17 Sep 2026 11:34 PM IST
Updated Thu, 17 Sep 2026 11:34 PM IST
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सैनी थाना क्षेत्र के केसरिया मोड़ के पास हुए सड़क हादसे में डीसीएम चालक की मौत के मामले में पुलिस ने तीन दिन बाद एफआईआर दर्ज की है। मृतक के भाई की तहरीर पर कंटेनर चालक के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर उसकी तलाश शुरू कर दी गई है।
फिरोजाबाद जिले के शिकोहाबाद थाना क्षेत्र के रुकनपुर गांव निवासी 41 वर्षीय मो. नईम डीसीएम चालक थे। 15 सितंबर की शाम वह डीसीएम लेकर प्रयागराज की ओर जा रहे थे। केसरिया मोड़ के समीप आगे चल रहे कंटेनर चालक ने बिना इंडिकेटर दिए अचानक वाहन को बाईं ओर मोड़ दिया। इससे पीछे चल रही डीसीएम कंटेनर में जा घुसी। हादसे में नईम गंभीर रूप से घायल हो गए थे। मेडिकल कॉलेज ले जाने पर डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया था।
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फिरोजाबाद जिले के शिकोहाबाद थाना क्षेत्र के रुकनपुर गांव निवासी 41 वर्षीय मो. नईम डीसीएम चालक थे। 15 सितंबर की शाम वह डीसीएम लेकर प्रयागराज की ओर जा रहे थे। केसरिया मोड़ के समीप आगे चल रहे कंटेनर चालक ने बिना इंडिकेटर दिए अचानक वाहन को बाईं ओर मोड़ दिया। इससे पीछे चल रही डीसीएम कंटेनर में जा घुसी। हादसे में नईम गंभीर रूप से घायल हो गए थे। मेडिकल कॉलेज ले जाने पर डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया था।
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