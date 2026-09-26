VIDEO : युवती की निर्मम हत्या का पुलिस ने किया खुलासा, 4 आरोपी गिरफ्तार

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प्रेम प्रसंग में की गई थी युवती नेहा की हत्या पोस्टमार्टम रिपोर्ट में दुष्कर्म की नहीं हुई पुष्टि घर में रखे कैश और ज़ेवर हड़पने के लिए प्रेमी ने 3 अन्य साथियो संग तैयार की थी हत्या की साजिश हत्या के बाद साक्ष्य मिटाने के लिए शव जलाने की थी योजना अचनाक गाड़ी आने और लाइट होने पर ट्यूबवेल की छत पर शव छोड़कर हो गए थे फरार अशोक नगर में लाइन पर इलाके में बुधवार सुबह मिला था निर्वस्त्र शव

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