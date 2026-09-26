छात्रा का जीना किया दुश्वार: युवक की करतूत सुन खौल उठेगा खून, पिता को भी दे डाली ये धमकी

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पीड़िता के पिता ने बताया कि उनकी 20 वर्षीय बेटी को कुलदीप काफी समय से ब्लैकमेल कर रहा है। फोटो वायरल कर कहीं शादी नहीं हाेने की धमकी भी दे रहा है। बेटी ने जब उन्हें बताया तो वह आरोपी के घर शिकायत करने गए। विज्ञापन



आरोपी के पिता सोमवीर और भाई ने उसका ही पक्ष लेते हुए उल्टा पीड़ित को ही धमकाया। इससे पूरा परिवार दहशत में है। डीसीपी सिटी सय्यद अली अब्बास ने बताया कि प्राथमिकी दर्ज कर विधिक कार्रवाई की जा रही है। पीड़िता के पिता ने बताया कि उनकी 20 वर्षीय बेटी को कुलदीप काफी समय से ब्लैकमेल कर रहा है। फोटो वायरल कर कहीं शादी नहीं हाेने की धमकी भी दे रहा है। बेटी ने जब उन्हें बताया तो वह आरोपी के घर शिकायत करने गए।आरोपी के पिता सोमवीर और भाई ने उसका ही पक्ष लेते हुए उल्टा पीड़ित को ही धमकाया। इससे पूरा परिवार दहशत में है। डीसीपी सिटी सय्यद अली अब्बास ने बताया कि प्राथमिकी दर्ज कर विधिक कार्रवाई की जा रही है।

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न्यू आगरा थाना क्षेत्र में रहने वाली स्नातक छात्रा की अश्लील फोटो मोहल्ले के ही युवक ने खींच लिए। इसके बाद वह ब्लैकमेल कर उसका शारीरिक शोषण करने लगा। आरोप है कि पता चलने पर पिता और भाई आरोपी के घर शिकायत करने पहुंचे तो उन्हें बीच चौराहे पर गोली से उड़ा देने की धमकी दी गई। पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।