{"_id":"6ad2138891521ebdd902457e","slug":"video-uproar-in-nehurapara-following-the-vandalism-of-an-ambedkar-statue-a-new-one-installed-2026-10-16","type":"video","status":"publish","title_hn":"घाटमपुर: सजेती के नेहुरापारा में अंबेडकर प्रतिमा तोड़ने पर हंगामा, नई लगवाई","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

सजेती थाना क्षेत्र के नेहुरापारा गांव में शुक्रवार सुबह अराजक तत्वों ने डॉ. भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा को खंडित कर दिया। खंडित प्रतिमा को देखते ही गांव के सैकड़ों लोग आकर हंगामा करने लगे। जानकारी मिलते एसीपी सर्किल फोर्स के साथ मौके पर पहुंचे। उन्होंने ग्रामीणों को समझाया और नई प्रतिमा लगवाई है। गांव के किनारे स्थित ग्राम समाज की जमीन पर लगभग 22 साल से डॉ. अंबेडकर की प्रतिमा लगी हुई है। प्रतिमा का सिर अलग कर दिया। इसके साथ ही दाहिना हाथ तोड़ दिया है। गांव के लोगों ने प्रतिमा को क्षतिग्रस्त देखा तो हंगामा शुरू कर दिया। देखते ही देखते सैकड़ों लोगों की भीड़ घटनास्थल पर जमा हो गई। जानकारी मिलते एसीपी कृष्णकांत सर्किल फोर्स के साथ मौके पर पहुंचे उन्होंने लोगों को समझाकर नई प्रतिमा लगवाने का काम शुरू कराया। एसीपी ने बताया कि सूचना मिली थी, सर्किल फोर्स के साथ मौके पर पहुंचकर लोगों को समझाया है, इसके बाद यहां पर नई प्रतिमा लगवाई गई है। ग्रामीणों ने बताया कि पहले भी दो बार इस अंबेडकर की प्रतिमा तोड़ी जा चुकी है।

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