{"_id":"6adafe8a47a6ca2a4f0d2049","slug":"video-mobile-court-for-persons-with-disabilities-in-kanpur-hearings-begin-at-dr-ambedkar-institute-2026-10-23","type":"video","status":"publish","title_hn":"कानपुर में दिव्यांगजनों के लिए मोबाइल कोर्ट, डॉ. अंबेडकर इंस्टीट्यूट में सुनवाई शुरू","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

कानपुर में दिव्यांगजनों के लिए मोबाइल कोर्ट, डॉ. अंबेडकर इंस्टीट्यूट में सुनवाई शुरू

Himanshu Awasthi

Updated Fri, 23 Oct 2026 11:58 AM IST Updated Fri, 23 Oct 2026 11:58 AM IST







Link Copied



कानपुर के लखनपुर, अवधपुरी स्थित डॉ. अंबेडकर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी फॉर दिव्यांगजन में राज्य आयुक्त दिव्यांगजन की मोबाइल कोर्ट का आयोजन किया गया। सुबह 10 बजे से शुरू हुई इस मोबाइल कोर्ट में दिव्यांगजनों की समस्याओं, शिकायतों और प्रशासनिक मामलों की सुनवाई कर उनका मौके पर ही निस्तारण किया जा रहा है। ... और पढ़ें

विज्ञापन