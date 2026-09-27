कानपुर: गायत्री शक्तिपीठ मंदिर में जन्म शताब्दी वर्ष 2026 के उपलक्ष्य में विशेष नई उत्कर्ष कार्यशाला

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कानपुर के गोविंद नगर स्थित गायत्री शक्तिपीठ मंदिर में जन्म शताब्दी वर्ष 2026 के उपलक्ष्य में विशेष नई उत्कर्ष कार्यशाला का गरिमामय आयोजन किया गया। इस कार्यशाला में मुख्य अतिथि व वक्ता डॉ. रामकिशोर के साथ अन्य वरिष्ठ पदाधिकारियों ने हिस्सा लिया। कार्यक्रम के दौरान संगठन के शताब्दी वर्ष के संकल्पों, भावी सामाजिक-आध्यात्मिक अभियानों और युवा पीढ़ी में नैतिक मूल्यों के सिंचन पर विस्तार से विचार-विमर्श किया गया।

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