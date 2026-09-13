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कानपुर: सिंहपुर-कल्याणपुर मार्ग पर बजरी गिट्टी डस्ट डालकर किया मोटरेबल

Himanshu Awasthi

Updated Sun, 13 Sep 2026 12:13 PM IST Updated Sun, 13 Sep 2026 12:13 PM IST







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अमर उजाला ने सिंहपुर से कल्याणपुर को जाने वाले बदहाल मार्ग की खबर को प्रमुखता से प्रकाशित किया था। नगर निगम ने खबर का संज्ञान लेते हुए अब इस सड़क के सबसे खराब हिस्सों में गिट्टी, बजरी और डस्ट डलवाकर मोटरेबल कर दिया है। ... और पढ़ें

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