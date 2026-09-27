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कानपुर: रतनपुर कॉलोनी टेंपो स्टैंड जाने वाले तिराहे पर धंसी सड़क

Himanshu Awasthi

Updated Sun, 27 Sep 2026 03:27 PM IST Updated Sun, 27 Sep 2026 03:27 PM IST







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पनकी रतनपुर कॉलोनी ऑटो स्टैंड तिराहे के पास जगह-जगह पर तीन दिनों से लगातार हो रही बारिश के कारण सड़क धंस गई है, जिसके कारण आने-जाने वालों के लिए खतरा बढ़ गया है। तिराहे से पनकी विस्तार योजना एक पेट्रोल पंप के पास तक बनी हुई है। ... और पढ़ें

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