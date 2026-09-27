कानपुर: सिकठिया में धंसी जमीन, बना 40 फीट गहरा गड्ढा, महिला ने बच्चों को बचाया, प्रशासन ने कराई बैरिकेडिंग

कानपुर में महाराजपुर थाना क्षेत्र की विभिन्न ग्राम सभाओं में लगातार हो रही मूसलाधार बारिश के कारण जमीन धंसने की घटनाएं सामने आ रही हैं। इसी क्रम में सरसौल के सिकठिया गांव का है, जहां अचानक 30 से 40 फीट गहरा गड्ढा बनने से ग्रामीणों में दहशत फैल गई।

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गांव निवासी पप्पू दिवाकर पुत्र स्व. हरीलाल हरी लाल दिवाकर का सैकड़ों वर्ष पुराना मकान पिछली बारिश में गिर गया था, जिसके बाद वह बगल में नया घर बनाकर रहने लगे थे। रविवार सुबह करीब सात बजे पिछले मकान की रसोई वाली जगह पर अचानक जमीन धंस गई।