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कानपुर: पुताई कारीगर पर हमला कर किया लहूलुहान, कांशीराम अस्पताल में कराया भर्ती

Himanshu Awasthi

Updated Tue, 06 Oct 2026 11:11 AM IST Updated Tue, 06 Oct 2026 11:11 AM IST







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चकेरी थाना क्षेत्र में गाली गाली-गलौज के विरोध की खुन्नस में पुताई कारीगर पर लाठी-डंडों से हमला कर दिया। घटना में वह लहूलुहान हो गया। घटना के बाद पीड़ित का कांशीराम अस्पताल में इलाज कराया गया। थाना प्रभारी अजय प्रकाश मिश्र ने बताया कि मामले की जांच कर कार्रवाई की जाएगी। ... और पढ़ें

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