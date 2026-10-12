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कानपुर: चकेरी के पीएसी मोड़ पर खुला नाला दे रहे हादसे को दावत

Shikha Pandey

Updated Mon, 12 Oct 2026 01:01 PM IST Updated Mon, 12 Oct 2026 01:01 PM IST







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चकेरी के पीएसी मोड़ पर खुला नाला हादसे को दावत दे रहा है। यहां बारिश में गड्ढे में पानी भर जाता है। जिस कारण हादसे का खतरा बना रहता है। ... और पढ़ें

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