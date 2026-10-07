कानपुर: गंदगी को लेकर अफसर सख्त, ग्रामीण क्षेत्रों में लगा है गांव-गांव कूड़े का अंबार

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शहरी क्षेत्र में गालियों बस्तियों और सड़कों पर पसरी गंदगी को लेकर अफसर दिन-रात एक किए हुए हैं, लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में अधिकारियों के आदेश का असर बिल्कुल नहीं दिखाई पड़ रहा है। कल्याणपुर ब्लॉक और चौबेपुर ब्लॉक के अंतर्गत कई ऐसे गांव हैं, जहां गंदगी का अंबार है। मंधना के दाईपुरवा इलाके में मुख्य सड़क पर गंदगी का अंबार लगा हुआ है। करीब 40 मीटर से अधिक के दायरे में कूड़े का अंबार जमा है।

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