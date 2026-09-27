{"_id":"6ab8e63213b39e009109404b","slug":"video-kanpur-lucknow-etawah-highway-cuts-off-road-to-mahigawan-2026-09-27","type":"video","status":"publish","title_hn":"कानपुर: लखनऊ-इटावा राजमार्ग से महिगवां जाने वाली सड़क कटी","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

लखनऊ-इटावा राजमार्ग पर ददिका गांव के पास से महिगवां गांव को जाने वाली सड़क बारिश के पानी के तेज बहाव के चलते कट गई है। सड़क के किनारे कटान होने से मार्ग संकरा हो गया है। पहले से सिंगल रोड होने के कारण यहां से वाहनों के आवागमन में लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है।

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