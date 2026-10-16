{"_id":"6ad2138160ca85d74d051977","slug":"video-kanpur-kesco-fails-to-remove-electricity-poles-road-widening-work-on-new-shivli-road-stalls-2026-10-16","type":"video","status":"publish","title_hn":"कानपुर: केस्को ने नहीं हटाए बिजली के पोल, नया शिवली रोड चौड़ीकरण का काम सुस्त","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

कल्याणपुर में नया शिवली रोड के चौड़ीकरण का काम बिजली के पोल नहीं हटने से सुस्त पड़ गया है। बारासिरोही कस्बे के आगे सड़क चौड़ीकरण के लिए निर्माण कार्य कराया जा रहा है लेकिन केस्को की ओर से अब तक बिजली के पोल नहीं हटाए गए हैं। इससे सड़क चौड़ीकरण का काम प्रभावित हो रहा है। सड़क चौड़ीकरण का उद्देश्य मार्ग को सुगम बनाना और आवागमन के दौरान लोगों को राहत देना है। इसके लिए निर्माण कार्य शुरू तो किया गया, लेकिन बिजली के पोल रास्ते में बाधा बने हुए हैं। पोल हटाने और शिफ्ट करने की जिम्मेदारी पूरी नहीं होने से निर्माण कार्य की रफ्तार प्रभावित हो रही है। ऐसे में सड़क चौड़ीकरण का काम समय से पूरा होने पर भी सवाल उठ रहे हैं। नया शिवली रोड से रोजाना बड़ी संख्या में वाहन गुजरते हैं। सड़क चौड़ीकरण का काम धीमी गति से होने के कारण राहगीरों को भी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। यदि बिजली के पोल जल्द नहीं हटाए गए तो निर्माण कार्य में और देरी हो सकती है। उम्मीद है कि संबंधित विभाग आपसी समन्वय बनाकर पोल शिफ्ट कराने की कार्रवाई जल्द पूरी करेंगे ताकि सड़क चौड़ीकरण का काम गति पकड़ सके।

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