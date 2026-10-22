कानपुर के चर्चित मिनोचा हत्याकांड में नया मोड़, पावर ऑफ अटॉर्नी पर कोर्ट ने सुरक्षित किया आर्डर

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कानपुर के चर्चित दवा कारोबारी विनीत मिनोचा हत्याकांड में जेल में बंद बेटे सुब्रत से पावर ऑफ अटॉर्नी पंजीकृत कराने की अनुमति के लिए मृतक की पत्नी पुनीता ने सीजेएम कोर्ट में अर्जी दी थी। बृहस्पतिवार को सुनवाई के दौरान पुनीता अपने अधिवक्ता के साथ कोर्ट पहुंचीं और कारोबार संचालन में आ रही दिक्कतों का हवाला दिया। दोनों पक्षों को सुनने के बाद अदालत ने इस मामले में अपना आदेश सुरक्षित रख लिया है।

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