{"_id":"6acc904a846c4d2d4901fc55","slug":"video-kanpur-filth-at-municipal-corporation-office-piles-of-garbage-stored-in-sacks-2026-10-12","type":"video","status":"publish","title_hn":"कानपुर: नगर निगम कार्यालय में फैली गंदगी, बोरियों में लगा कचरे का ढेर","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

जिस विभाग पर पूरे शहर को साफ रखने की जिम्मेदारी है उस विभाग के कार्यालय के पास ही भीषण गंदगी है। बोरियों में कचरे का ढेर लगा है और लोग इस पर पान की पीक थूक रहे हैं। यह स्थिति नगर निगम मुख्यालय के दूसरे खंड पर स्थित स्वास्थ्य विभाग कार्यालय के पास की है। यहां एक नहीं तीन-तीन नगर स्वास्थ्य अधिकारी बैठते हैं। इसके बाद भी उनकी या उनके कर्मचारियों की नजर इस गंदगी पर नहीं जा रही।

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