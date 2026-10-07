{"_id":"6ac5ef7408eac262030b6f42","slug":"video-kanpur-english-spelling-changed-20-times-since-1770-kanpur-identity-adopted-in-1948-2026-10-07","type":"video","status":"publish","title_hn":"कानपुर: 1770 से 20 बार बदली कानपुर की अंग्रेजी स्पेलिंग, 1948 में मिली KANPUR की पहचान","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

कानपुर शहर अपने बदलते मिजाज और ऐतिहासिक धरोहरों के लिए जाना जाता है। अंग्रेजी शासनकाल के दौरान सन 1770 से लेकर आजादी के बाद तक कानपुर की अंग्रेजी स्पेलिंग में करीब 20 बार बदलाव हुआ। बिठूर संग्रहालय में लगी सूची के अनुसार, सबसे पहले 1770 में इसे CAWNPOOR लिखा गया था। आखिरकार आजादी के बाद 1948 में 21वीं बार में इसे इसकी वर्तमान स्पेलिंग KANPUR मिली। आज भी शहर की कई पुरानी इमारतों पर कानपुर के पुराने अंग्रेजी नाम लिखे देखे जा सकते हैं।

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