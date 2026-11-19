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कानपुर में विश्वविद्यालय के रानी लक्ष्मीबाई ऑडिटोरियम में अमर उजाला की ओर से आयोजित शिक्षक सम्मान समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे उपमुख्यमंत्री बृजेश पाठक ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) की उपयोगिता और उसकी सीमाओं पर विचार रखे। उन्होंने कहा कि एआई कितना भी इंटेलिजेंट हो जाए, लेकिन बच्चों को संस्कार, अनुशासन और नैतिक मूल्य देना केवल माता-पिता और गुरुजनों के माध्यम से ही संभव है।

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