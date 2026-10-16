कानपुर: जरीब चौकी क्रॉसिंग की सड़क टूटी, हादसे का खतरा

{"_id":"6ad1ba60642435313c085be5","slug":"video-meerut-sentence-to-be-announced-today-in-amit-murder-case-prosecution-seeks-death-penalty-2026-10-16","type":"video","status":"publish","title_hn":"मेरठ: अमित हत्याकांड में आज सजा का एलान, ADJ-12 कोर्ट के बाहर हलचल तेज, अभियोजन पक्ष ने की फांसी की मांग","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}