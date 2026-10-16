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कानपुर: हाईवे पर चलती कार आग का गोला बनी, परिवार बचा
सचेंडी क्षेत्र से गुजर रहे हाईवे पर शुक्रवार रात भौंती में चलती कार आग का गोला बन गई। गनीमत रही कि अंदर बैठा परिवार समय रहते बाहर निकल आया। दबौली निवासी बलजीत सिंह अपनी पत्नी नीतू, सास सरला और दो बच्चों सहित सफारी कार से कन्नौज स्थित रिश्तेदार के घर गए थे। लौटते समय हाईवे पर इंजन के पास से धुआं उठने के बाद आग लग गई। दमकल टीम के मौके पर पहुंचने से पहले ही पूरी कार जल गई।
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