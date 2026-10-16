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कानपुर: चकेरी के पीएसी मोड़ चौराहे के पास बने बस स्टैंड की हालत खराब

Shikha Pandey

Updated Fri, 16 Oct 2026 05:36 PM IST Updated Fri, 16 Oct 2026 05:36 PM IST







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चकेरी के पीएसी मोड़ चौराहे के पास बने बस स्टैंड की हालत बेहद खराब हो चुकी है। रखरखाव के अभाव में बस स्टैंड पूरी तरह से जर्जर हो गया है, लेकिन जिम्मेदार विभागों की इस ओर कोई नजर नहीं है। ... और पढ़ें

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