{"_id":"6ac75c25cccd383eec0daf90","slug":"video-kanpur-bithoor-museum-in-disrepair-plaster-crumbling-from-walls-2026-10-08","type":"video","status":"publish","title_hn":"कानपुर: बिठूर संग्रहालय हुआ बदहाल, दीवारों से जगह-जगह झड़ रहा प्लास्टर","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

बिठूर संग्रहालय में काफी लंबे समय से रंग रोगन और मरम्मत का कार्य नहीं कराया गया है। इसी वजह से बिठूर संग्रहालय की दीवारों का रंग पूरी तरीके से उड़ चुका है और साथ ही दीवारों का प्लास्टर जगह-जगह झर रहा है। ऐसे में बिठूर संग्रहालय में आने वाले दर्शकों को संग्रहालय की दीवारों की दुर्दशा देखकर उनका मन खिन्न होता है।

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