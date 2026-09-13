{"_id":"6aa64619fe3dd617ec065c3c","slug":"video-kanpur-beautification-related-greenery-at-yash-kothari-crossing-on-barrage-highway-causing-accidents-2026-09-13","type":"video","status":"publish","title_hn":"कानपुर: बैराज हाईवे पर यश कोठारी चौराहे पर सुंदरीकरण की हरियाली की वजह से हो रहे एक्सीडेंट","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

मंधना गंगा बैराज के तहत यश कोठारी चौराहे पर सुंदरीकरण के लिए पौधे लगाए गए है। इन पौधों की वजह चौराहे पर से क्रॉस करते समय दूसरी तरफ से आते हुए वाहन दिखाई नहीं देते हैं और अक्सर वाहनों की टक्कर हो जाती है। शुक्रवार को इसी वजह से दो कारों की भिंड़त हो गई थी और आधा दर्जन से अधिक लोग चुटहिल हो गए थे।

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