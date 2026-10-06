{"_id":"6ac489fc9d79412a2a04827e","slug":"video-dilapidated-road-in-kanpur-cantt-becomes-a-hazard-waterlogging-and-potholes-2026-10-06","type":"video","status":"publish","title_hn":"कानपुर कैंट में जर्जर सड़क बनी आफत, लालकुर्ती से भज्जापुरवा मार्ग पर जलभराव और गड्ढे","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

कानपुर कैंट क्षेत्र के लालकुर्ती तिराहे से भज्जापुरवा और मैकूपुरवा महकू जाने वाली प्रमुख सड़क बेहद जर्जर और खस्ताहाल स्थिति में पहुंच चुकी है। बारिश के मौसम में जलभराव और बड़े-बड़े गड्ढों के कारण सड़क राहगीरों, विशेषकर दोपहिया वाहन चालकों के लिए जानलेवा साबित हो रही है। स्थानीय लोगों और राहगीरों ने छावनी परिषद (कैंट बोर्ड) और प्रशासन से सड़क के त्वरित सुदृढ़ीकरण की मांग उठाई है।

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