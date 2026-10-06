{"_id":"6ac489fc9d79412a2a04827e","slug":"video-dilapidated-road-in-kanpur-cantt-becomes-a-hazard-waterlogging-and-potholes-2026-10-06","type":"video","status":"publish","title_hn":"कानपुर कैंट में जर्जर सड़क बनी आफत, लालकुर्ती से भज्जापुरवा मार्ग पर जलभराव और गड्ढे","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
कानपुर कैंट में जर्जर सड़क बनी आफत, लालकुर्ती से भज्जापुरवा मार्ग पर जलभराव और गड्ढे
कानपुर कैंट क्षेत्र के लालकुर्ती तिराहे से भज्जापुरवा और मैकूपुरवा महकू जाने वाली प्रमुख सड़क बेहद जर्जर और खस्ताहाल स्थिति में पहुंच चुकी है। बारिश के मौसम में जलभराव और बड़े-बड़े गड्ढों के कारण सड़क राहगीरों, विशेषकर दोपहिया वाहन चालकों के लिए जानलेवा साबित हो रही है। स्थानीय लोगों और राहगीरों ने छावनी परिषद (कैंट बोर्ड) और प्रशासन से सड़क के त्वरित सुदृढ़ीकरण की मांग उठाई है।
एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें
अमर उजाला प्रीमियम वीडियो सिर्फ सब्सक्राइबर्स के लिए उपलब्ध है
प्रीमियम वीडियो
सभी विशेष आलेख
फ्री इ-पेपर
सब्सक्राइब करें
Next Article
Disclaimer
हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।