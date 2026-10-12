{"_id":"6acc970d465a47d1ad0d1726","slug":"video-construction-of-an-interlocking-road-to-the-kurausauli-rrc-center-has-begun-2026-10-12","type":"video","status":"publish","title_hn":"खबर का असर: कुरसौली आरआरसी सेंटर के लिए इंटरलॉकिंग सड़क का निर्माण शुरू","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

कल्याणपुर ब्लॉक के कुरसौली गांव में लाखों रुपए की लागत से बना आरआरसी सेंटर अनुपयोगी बना हुआ है। आरआरसी सेंटर से लेकर मुख्य सड़क तक रास्ता नहीं था इसी वजह से कूड़ा गाड़ी आरआरसी सेंटर तक नहीं जा सकती थी। अमर उजाला ने खबर को प्रमुखता से प्रकाशित किया था। अब इस आरआरसी सेंटर के सामने इंटरलॉकिंग सड़क बनाने का काम शुरू हो गया है। उम्मीद है कि जल्द ही यह आरआरसी सेंटर सुचारू रूप से काम करने लगेगा।

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