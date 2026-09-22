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प्रयागराज से झांसी लौटने पर बोला माफिया अतीक का बेटा अली, इस सवाल पर साधी चुप्पी

Digvijay Singh

Updated Tue, 22 Sep 2026 06:32 AM IST Updated Tue, 22 Sep 2026 06:32 AM IST







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प्रयागराज की अदालत में बयान दर्ज कराने के बाद अली अहमद को कड़ी पुलिस सुरक्षा के बीच देर रात वापस झांसी जेल लाया गया। सुबह पुलिस सुरक्षा में उसे झांसी जेल से प्रयागराज के लिए रवाना किया गया था। अदालत की कार्यवाही पूरी होने के बाद पुलिस टीम उसे लेकर देर रात झांसी पहुंची। ... और पढ़ें

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