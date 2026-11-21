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स्वास्थ्य शिविर में ग्रामीणों की जांच कर दी गई चिकित्सकीय सलाह, VIDEO

अभिनव कुमार

Updated Sat, 21 Nov 2026 11:41 PM IST Updated Sat, 21 Nov 2026 11:41 PM IST







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भौसिंहपुर गांव में स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया। इसमें चिकित्सक डॉ. मनोज विश्वकर्मा और डॉ. सूरज कुमार ने ग्रामीणों के स्वास्थ्य की जांच की। इस दौरान लोगों को बीमारियों से बचाव, साफ-सफाई और बेहतर स्वास्थ्य के प्रति जागरूक किया गया। ग्रामीणों ने शिविर में पहुंचकर स्वास्थ्य संबंधी परामर्श लिया। ... और पढ़ें

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