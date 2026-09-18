{"_id":"6aacfe76a133eaf02d0aaddd","slug":"video-dead-body-of-an-elderly-man-found-in-his-home-in-jaunpur-murder-alleged-2026-09-18","type":"video","status":"publish","title_hn":"चोरी के दौरान वृद्ध की हत्या की आशंका, गेस्ट रूम में मिली सड़ी-गली लाश","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

जौनपुर जिले में केराकत कोतवाली क्षेत्र के बेहड़ा गांव में चोरी के दौरान मारपीट में 70 वर्षीय वृद्ध की हत्या किए जाने की आशंका से सनसनी फैल गई। 11 सितंबर की रात से लापता विनोद सिंह (70) का शव शुक्रवार को घर के गेस्ट रूम में सड़ी-गली हालत में मिला। कई दिन पुराना शव होने से कमरे से तेज दुर्गंध उठ रही थी। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी।

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