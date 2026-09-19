फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Jaunpur News ›   In Lalla's class, Kanha ranks first, Vaibhav in Krishna, and Lavanya in Radha.

Jaunpur News: लल्ला वर्ग में कान्हा, कृष्ण में वैभव और राधा में लावन्या प्रथम

Sat, 19 Sep 2026 01:42 AM IST
वाराणसी ब्यूरो
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Sat, 19 Sep 2026 01:42 AM IST
विज्ञापन
In Lalla's class, Kanha ranks first, Vaibhav in Krishna, and Lavanya in Radha.
कान्हा की वेशभूषा में सजे बच्चे। संवाद
शाहगंज। संस्कार भारती की ओर से आयोजित 15वें कान्हा महोत्सव में शुक्रवार को भक्ति, कला और भारतीय संस्कृति का मनमोहक संगम देखने को मिला। भगवान श्रीकृष्ण की बाल लीलाओं और राधा-कृष्ण के स्वरूप में सजे नन्हे प्रतिभागियों ने अपनी प्रस्तुतियों से लोगों का मन मोह लिया। लल्ला वर्ग में कान्हा, कृष्ण वर्ग में वैभव और राधा वर्ग में लावन्या अव्वल रहीं। कार्यक्रम का शंखनाद आनंद प्रेमी और सुशील सेठ बागी ने किया। भुवनेश्वर मोदनवाल के नेतृत्व में ध्येय गीत प्रस्तुत किया गया। संस्था के अध्यक्ष रचित चौरसिया ने महोत्सव के विधिवत शुभारंभ की घोषणा की। प्रतियोगिता को लल्ला, कृष्ण, राधा और युगल चार वर्गों में बांटा गया था। लल्ला वर्ग में कान्हा ने पहला, आन्वी ने दूसरा और शिवाय ने तीसरा स्थान प्राप्त किया। कृष्ण वर्ग में वैभव प्रथम, प्रत्युष द्वितीय और शान्वी तृतीय रहे। राधा वर्ग में लावन्या प्रथम, आभ्या द्वितीय और दिव्यांजलि तृतीय रहीं। युगल वर्ग में शिवान्या प्रथम, यशवर्धन-स्वेच्छा द्वितीय तथा रिद्धि-श्रेया तृतीय स्थान पर रहीं। संयोजक रामजी यादव ने आभार जताया। रंगोली आकर्षक का विषय रही। दृश्य कला प्रमुख राजकुमार कसेरा ने आनंद प्रेमी और संजीव जायसवाल के सहयोग से रंगोली तैयार की। रंगों से उकेरी गई कलाकृति ने आयोजन की सुंदरता में चार चांद लगा दिए। मुख्य अतिथि भाजपा जिलाध्यक्ष अजीत प्रजापति व विशिष्ट अतिथियों में वीरेंद्र सिंह, प्रदीप जायसवाल, गीता जायसवाल, रीता जायसवाल, हनुमान प्रसाद अग्रहरि और दिलीप अग्रहरि रहे।
विज्ञापन

इस दौरान शिव प्रकाश, आनंद मोदनवाल, नीरज मिश्रा, श्रीअग्रहरि, गौरव गुप्ता, अश्वनी अग्रहरि, पवन तनय अग्रहरि का सहयोग रहा। वीरेंद्र यादव ने संचालन किया।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed