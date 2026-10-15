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सोनिया और राहुल गांधी पर अभद्र टिप्पणी का आरोप, कांग्रेसियों ने दी धरने की चेतावनी; VIDEO

Aman Vishwakarma

Updated Thu, 15 Oct 2026 10:53 PM IST Updated Thu, 15 Oct 2026 10:53 PM IST







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जौनपुर में फेसबुक के माध्यम से सोनिया गांधी और राहुल गांधी के खिलाफ अभद्र भाषा का इस्तेमाल करने का आरोप लगा है। इसके विरोध में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने मड़ियाहूं कोतवाली पहुंचकर आरोपी के खिलाफ तहरीर दी और प्राथमिकी दर्ज करने की मांग की। कार्यकर्ताओं ने प्राथमिकी दर्ज नहीं होने पर धरना-प्रदर्शन करने की चेतावनी दी। ... और पढ़ें

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