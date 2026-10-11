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उरई में स्कूली बस की टक्कर से स्कूटी सवार की मौत, मातम में बदलीं शादी की तैयारियां

Himanshu Awasthi

Updated Sun, 11 Oct 2026 01:27 PM IST Updated Sun, 11 Oct 2026 01:27 PM IST







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रामपुरा थाना क्षेत्र के कदमपुरा गांव के पास तेज रफ्तार स्कूली बस और इलेक्ट्रिक स्कूटी की आमने-सामने की टक्कर में युवक की मौत हो गई। इस हादसे से चार बच्चों के सिर से पिता का साया उठ गया है और नवंबर में होने वाली बड़ी बेटी की शादी की खुशियां मातम में बदल गई हैं। ... और पढ़ें

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