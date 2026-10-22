पति की हत्या, फिर बक्से में पैक! प्रेमी संग मिलकर लगाया ठिकाने

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गंगाघाट कोतवाली के कंचननगर में महिला ने सिल-बट्टे से कूंचकर घर में पति की हत्या कर दी। फर्श पर बिखरे खून को साफ करने के बाद सामान शिफ्ट करने के बहाने शव को बक्से में बंद कर हाईवे किनारे छोड़ दिया। लावारिस बक्सा देख लोगों ने पुलिस को बताया तो? सीसीटीवी खंगाले गए तो सनसनीखेज वारदात की परतें खुलती चली गईं। पुलिस ने 12 घंटे के भीतर मामले का खुलासा कर पत्नी समेत तीन आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। एक नाबालिग को संरक्षण में दिया गया है।

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