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हमीरपुर: राठ के पठानपुरा में सनसनी, तालाब में कूदा युवक, सीसीटीवी में कैद हुई छलांग

Himanshu Awasthi

Updated Tue, 06 Oct 2026 09:26 AM IST Updated Tue, 06 Oct 2026 09:26 AM IST







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राठ कस्बे में एक युवक ने मंगलवार तड़के देवलिया देव तालाब में छलांग लगा दी। सूचना पर पहुंची पुलिस की टीम स्थानीय गोताखोरों की मदद से युवक की तलाश में जुटी है। बताया जा रहा है कि युवक ने घर में एक सुसाइड नोट भी छोड़ा है। ... और पढ़ें

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