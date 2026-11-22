विज्ञापन

छतरपुर के रामूपुरा गांव निवासी जगदीश अहिरवार का बेटा नितिन (03) शुक्रवार को देवोत्थान एकादशी होने के चलते घर के अन्य बच्चों के साथ रात को आतिशबाजी छुड़ा रहा था। इसी दाैरान वह पटाखे से झुलस गया था। परिजन ने गांव के ही झोलाछाप डॉक्टर से उसका इलाज कराया था। सुबह अचानक उसकी हालत बिगड़ गई और उल्टियां होने पर परिजन उसे जिला अस्पताल लाए जहां इमरजेंसी वार्ड में तैनात डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया।मृतक के पिता जगदीश ने बताया कि पर्व में पटाखे छुड़ाने के दौरान बेटा जल गया। गांव के ही एक डॉक्टर से इलाज कराया। इंजेक्शन लगाते ही बेटे की हालत बिगड़ गई थी। पिता ने झोलाछाप पर इलाज में लापरवाही व गलत इंजेक्शन लगाने का आरोप लगाया है। इमरजेंसी वार्ड के डॉ. शिशुपाल सिंह ने बताया कि परिजन बच्चे को मृत अवस्था में जिला अस्पताल लाए थे। परिजन के पूरी घटना बताने पर कानूनी कार्रवाई के लिए पोस्टमार्टम कराने की बात कही गई लेकिन वह नहीं माने और शव को घर ले गए।