विज्ञापन

सूचना पर सीओ ट्रैफिक मंजू पांडेय और यातायात निरीक्षक नंदलाल के नेतृत्व में सदर कोतवाली, कुछेछा चौकी पुलिस और एनएचएआई की टीम मौके पर पहुंची। दुर्घटनाग्रस्त ट्रकों को हटवाकर रात करीब दो बजे एक लेन से आवागमन शुरू कराया, लेकिन वाहनों के दबाव से रफ्तार धीमी रही। इस बीच जाम में खड़े कई ट्रकों के चालक सो गए थे जिन्हें पुलिस व एनएचएआई कर्मियों ने जगाकर वाहन किनारे करवाए ताकि छोटे वाहनों को निकलने का रास्ता मिल सके। इस भीषण जाम में शादी समारोहों में शामिल होने जा रहे लोग भी घंटों फंसे रहे।दोपहर में फिर बाधित हुआ यातायात : वहीं रविवार दोपहर करीब 12:20 बजे यमुना पुल के पास मौरंग लदा ट्रक तकनीकी खराबी के कारण खड़ा हो गया। एनएचएआई के सुरक्षा गार्ड की सूचना पर टीम हाइड्रा लेकर मौके पर पहुंची लेकिन इससे पहले ही ट्रक चालू हो गया। इस दौरान करीब 20 से 25 मिनट यातायात प्रभावित रहा। इसके बाद करीब 3:50 बजे बेतवा पुल के पास एक ट्रक का डीजल खत्म हो गया। चालक डीजल लेकर आया और ट्रक चालू किया। इस दौरान भी करीब 25 मिनट आवागमन बाधित रहा।