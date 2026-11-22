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कस्बा पनवाड़ी के महोबा रोड स्थित एक गार्डन में हुए कार्यक्रम में सपाइयों ने नेताजी के राजनीतिक योगदान और समाजवादी विचारधारा पर प्रकाश डाला। कस्बा महोबकंठ के मेला मैदान में डॉ. सनत राजपूत के नेतृत्व में हुए समारोह में बड़ी संख्या में लोगों ने भाग लिया। इस मौके पर विवेक राजपूत, राम कुमार, देवीदीन श्रीवास, पुष्पेंद्र पटेल भी रहे। वहीं, शहर में चंद्रकुंवर तिवारी पब्लिक स्कूल की ओर से रामलीला मैदान स्थित रामालय सभागार में पुष्पांजलि सभा हुई। मुकुंद फाउंडेशन ने आधारशिला वृद्धाश्रम में बुजुर्गों को फल और मिष्ठान वितरित किए। सपा नेता मनोज तिवारी ने विचार व्यक्त किए।